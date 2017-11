la Justícia

la Mesa

No entenc, la diferència de criteri entre el Tribunal Suprem, i l’Audència Nacional, i això dona una mala imatge de, entesa com un òrgan que tracta a tothom per igual. En aquest cas, sembla utilitzar diferents criteris, per casos semblants. I si això és evident pel cas dels Membres dedel Parlament i els ex Consellers, encara queda més ressaltat, en el cas dels dos Jordis.