I per si no n’hi havia prou, noves concentracions a Barcelona per anar de l’ajuntament al Palau, en protesta per accions judicials, considerades injustes, per alcaldes que han de respectar la independència dels tribunals. Per acabar-ho de completar, viatge a Brussel·les, en protesta per la falta de col·laboració de les institucions europees, a les accions, independentistes, del govern Puigdemont. Si en un lloc era imprudent, anar, era a Brussel·les.