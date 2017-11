El resultat el veurem el 21 D a la nit, però ens espera una campanya electoral ben poc habitual, amb un ex president fugit, amb una part del seu ex govern, i una altra part aquí, no sabem si a la presó ,o a casa. Confiem estiguin a casa i puguin fer campanya, perquè en aquesta campanya hem d’exigir àmplies i detallades explicacions de com es va tirar endavant un procés independentista, sense tenir cap possibilitat d’èxit, com es va veient cada dia que passa. El PEDeCat, ha d’assumir bona part de culpa, però igual o més la té ERC, els dirigents de la qual estan callats des de fa molt de temps. Volem escoltar exhaustives explicacions d’Oriol Junqueras, en tant que principal encarregat de preparar el país per assolir la no nata República Catalana. I volem escoltar debats entre ell i Puigdemont per comprovar el grau d’engany, en tot aquest recorregut, iniciat 5 anys enrere de la mà d’Artur Mas. Si algú tenia dubtes sobre el futur del PEDeCAT, podem veure que segueix l’estela dels darrers temps de CDC. Mals pronòstics tenen. Ho comprovarem el 21 D , a la nit.