La Constitució

No sóc independentista, però sempre defensaré l’existència de partits que tinguin per objectiu aquesta proposta. Ara bé, les regles de joc son sagrades, per a tots., a nivell d’Espanya i l’Estatut, a nivell de Catalunya, son les eines que garanteixen la vida política i social. Son els marcs que varem elaborar i votar, i no poden ser vulnerats, ni per uns ni per altres. La seva vigència i continuïtat son intocables, fins no siguin modificats, per les vies que tenen establertes.