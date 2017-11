“Qui sembra vents, recull, tempestats”. Es ben cert que les campanyes i maniobres realitzades pel PP, dotze anys enrere, en contra de l’Estatut, com a via per fer mal al govern central, en mans del PSOE, va ser l’inici d’una deriva que ens ha portat, on som ara. Altres actuacions, d’uns i altres, han anat elevant el to de la confrontació fins arribar a extrems insostenibles, pel que ha suposat de trencament de la legalitat, i amb ella, de l’estat de dret.