Però, no. La bola de neu s’havia fet tant gran que ningú es va atrevir a parar-la. Ara, tothom espera resultats del 21 D, creient que poden justificar una part del passat, però es torna a la idea de compartir , passat, present i futur, en el bàndol independentista. La llista de Junts x Catalunya, considera que Puigdemont ha de ser investit president, guanyi o no, i avisen ERC perquè ho tinguin clar...I aquest ex president, que creu ser-ho ,a dia d’avui, no té clar si podrà prendre possessió del càrrec de diputat, ni tant sols tornar, sense ser immediatament detingut... mentrestant en el bàndol d’ERC, es presenta Marta Rovira com a candidata a la presidència , si bé, pensant en formar govern, a les ordres de l’antic govern, fugit a Bèlgica o empresonat, a l’espera de judici...Si els estimats lectors, no s’han perdut pel camí, comprendran que no hi ha guió, ni ruta, ni objectius clars. Simplement aguantar, resistir i esperar el 21 D, per improvisar noves rutes. El país no es pot permetre, una nova etapa, tant irresponsable com la viscuda. Es hora de la crua realitat i posar seny i ordre a tots els estaments del país. Sap greu els sentiments trencats, els esforços esmerçats, i les frustracions tingudes, per les dues bandes, però no es poden marcar noves rutes inviables. Meditem bé a qui donar el vot. El nou govern ha de dedicar-se a curar ferides i recuperar la normalitat perduda, i no a fer nous invents, destinats al fracàs.