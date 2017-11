Sincerament desitjo, que quan surti publicat aquest article, tots els actors d’aquest gran engany, estiguin en llibertat, a l’espera de judici. En primer lloc, perquè si uns no han entrat en presó, considero que els altres , tampoc hi haurien de ser, però és que tinc unes immenses ganes de que facin campanya electoral i ens diguin mirant-nos als ulls que varen enganyar a tothom. I espero i desitjo sobretot, que Oriol Junqueras expliqui les estructures d’estat que havia preparat, la planificació de les finances per fer front al primer pagament dels sal.laris i pensions dels catalans, de com pensava actuar per recuperar les més de dues mil empreses perdudes, de quines vies tenia pensades per eixugar un deute de setanta-cinc mil milions d’euros, amb un augment diari de tres milions en interessos, etc, etc. Es hora de passar comptes. Es hora d’exigir explicacions.