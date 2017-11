La història, ens depara moments realment curiosos, al cap de tants anys, amb situacions que no tenen comparació directa possible, però amb uns resultats, no gaire diferents. Per sort, ara i aquí, no hi ha cap víctima mortal, com hi hagué aleshores. Però, semblaria que del passat se n’hauria d’haver après alguna cosa. I no. Hi ha persones que per desconeixement, o simplement per gosadia i ignorància de la realitat present, es llancen a reptes, absolutament desprovistos de tota possibilitat d’èxit.