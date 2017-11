No sé què passarà ni quins resultats hi haurà el 21 D, però queda clara la impossibilitat d’elaborar un projecte a l’entorn d’ERC. Es impensable convertir-lo en el pal de paller, al voltant del qual es conformi alguna acció de govern. Impossible. I si algú té algun dubte, que escolti els darrers comentaris d’ex consellers, ex diputats, i actuals dirigents per entendre com d’insensats han estat al llarg de tot el procés independentista. Que ara diguin que no havien preparat res, que no havien previst res ni havien contemplat cap dels escenaris actuals, és com per recompensar-los amb un pas a l’oposició, per a molts anys. En aquest lloc no podran perjudicar el país com ho han fet, en aquests anys. Es hora de retrobar el bon govern, i abandonar la inconsciència.