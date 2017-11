la Mesa

Ara bé, el maleït temps, fa via i tots els terminis arriben a la seva fi, deixant al descobert les mentides i enganys. No hi ha havia res preparat, a nivell d’estructures d’estat. Els treballs fets, eren teòrics, sobre paper, i el paper ho aguanta tot. En pocs dies més, tindrem tot al descobert, però ja ara, podem assegurar que s’ha enganyat a la gent, fent creure realitats inexistents. A tot gran engany, segueix, la gran frustració. Hi hem entrat de ple, tot i que alguns pretenen allargar la ficció, fent creure que la fugida de Puigdemont i part de l’ex govern a Bèlgica, era cosa planificada. A l’igual que una altra part anés a presó, o que els membres de, fessin veure que no havien fet res rellevant, per quan res ha estat aprovat ni publicat... la fe, mou muntanyes, però la realitat sempre s’acaba imposant.