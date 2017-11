I és que , aquesta vegada, malgrat la travessia del desert per la qual ha passat el PSC, la voluntat és ,ser la locomotora de la recuperació del seny i la normalització del país. Per a fer-ho tenim un autèntic “home d’estat”, en la persona de Miquel Iceta. Tothom li reconeix una facilitat enorme per maniobrar, buscar acords, trobar sortides, i no imposar solucions, sinó pactes. I no, no es fer volar coloms, el pensar en les seves opcions d’assumir la presidència de Catalunya. El que cal per aconseguir-ho, és ser la segona força política, al redós de la qual es podria conformar un govern de progrés. Per aquí anem.