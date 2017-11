En canvi, sí veig la candidatura socialista, amb un acord, amb “units per avançar”, com una llista feta per governar. Miquel Iceta, és home pràctic i de llarga trajectòria, com per tenir clar que si ell s’embarca en un projecte, ho fa amb la gent adequada. Cada candidat, hi és per un objectiu determinat, per una funció de present i futur, com per poder bastir un equip de govern, i un equip territorial. A tots ells, se n’hi sumaran molts d’altres, procedents d’ajuntaments, on han adquirit experiència en gestió i administració, o en altres organismes on també han demostrat la seva vàlua.