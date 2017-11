La realitat és tossuda, i els mitjans tècnics, han avançat una barbaritat com per desmuntar tòpics, invents i mentides que molts volien vendre com a certes. Durant anys, molts anys, era acta de fe, dir que en el Passeig de Gràcia hi cabien 500.000 persones. Així s’ha venut durant tots aquests anys, fins l’hora de la veritat en que s’ha demostrat la impossibilitat de superar els 225.000, atapeïts fins extrems impossibles . Si hi ha moviment, la xifra baixa per sota dels 200.000. I és que en un m2, no hi posem més de 4 persones. Més ben dit, 4 és el màxim imaginable, i en moviment, la xifra baixa als 2, de forma immediata. Pensar en més de 4 x m2, és imaginar que alguns porten ales, o poden levitar...