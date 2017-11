la Generalitat

Les mentides sobre moviments d’armament a Sant Climent Sescebes, provenen de les maniobres que tot sovint s’hi fan, per provar vehicles especials i tropes, que després han d’actuar en el marc de la defensa europea. Res a veure, amb cap tipus de possible intervenció interna. Es més, ell pel lloc que ocupa, i pels contactes que té al màxim nivell, sap que mai, mai, s’ha parlat ni planificat, ni imaginat cap intervenció. Per tant, tot és un gran invent, per justificar una mena de “decisió èpica” de l’ex govern de, per “evitar danys” al poble català. Home, a aquestes alçades de la pel·lícula buscar sortides com aquesta, ja és anar molt desesperats per la vida.