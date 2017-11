La Pobla

Carreteres, com la de Berga a Sant Llorenç de Morunys, o cap a Ripoll per Borredà – Les Llosses, la de– Campdevànol, les del Lluçanès, etc, etc, formen part d’aquests circuits ideals, pels motoristes, de caps de setmana. Pels qui ho sabem, i anem en cotxe, tenim clar que, a cada revolt, podem tenir un esglai. Però, és que ara s’hi ha afegit un altre motiu d’atenció com son els ciclistes.