S’ha guanyat, o perdut un temps, en funció del que es faci dintre d’aquest termini. El que no és de rebut és posar en perill les institucions de Catalunya, per decisions que no respectin l’estat de dret. Ja va ser prou traumàtic, veure trencada la legalitat catalana, els dies 6 i 7 de setembre, com per donar més passos en la falsa direcció. El govern es troba immers en un atac de vertigen que precisa calma i descans, i no continuar donant passos endavant, enrere, o als costats, com fins ara. Hi ha prou destrosses en el conjunt de la societat civil, com en la empresarial , com per voler tornar a la normalitat. I si no se sap com tornar-hi, el millor és convocar eleccions al Parlament, i buscar noves majories per conformar un nou govern. Aquesta és la millor medicina, quan les altres no han donat cap dels fruits esperats.