No estranyi, doncs, les pressions, tensions i acusacions contra els socialistes, a Catalunya i a Espanya, per la deriva independentista. Pretenem trobar solució, per la via de l’acord, proposant un nou encaix de Catalunya dintre d’Espanya, modificant la Constitució. Molts critiquen Pedro Sánchez pel seu paper, altres a Miquel Iceta, però la realitat és que intenten moderar, frenar , i fins i tot, exigir, canvis importants en les actuacions dels governs, per tal d’aconseguir tornar a la normalitat. Estem, en el mig, del conflicte i rebem per totes bandes, però és l’habitual quan hi ha posicions enquistades. Ningú vol rebaixar tensions i buscar una sortida dialogada. L’aplicació del 155 seria un greu error, com ho va ser l’ús de les forces de seguretat el 1-O, com ho ha estat l’empresonament dels Jordis. Enmig de tants errors, no és fàcil, actuar amb encert. Queda clar, que ser socialista, mantenir els ideals, i ser coherent, continua sent difícil.