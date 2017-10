la DUI

Res és irreversible, res és inevitable, perquè encara no hem trencat res vital. D’aquí la necessitat de no activar, per no donar peu a altres decisions de difícil retorn. Queda clara la desafecció d’una part important dels catalans, davant anys de males relacions i incomprensions, però si una cosa ha quedat clara aquests dies, és que el toc d’atenció a l’Espanya real, està donant els seus fruits. No estem sols, a l’hora de reivindicar canvis en l’estructura de l’Estat, per aconseguir l’encaix que Catalunya encara no té. Ho hem de saber aprofitar. Aquesta és la qüestió.