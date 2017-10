la CUP

Com pot ser que es volgués amagar la votació de cada diputat/ da ? Com pot ser que es demanés ocultar el vot de cadascú, quan era un dia històric, per a tots ells ? No ho entenc, jo no hagués acceptat, la votació secreta i en urna. Si es pren una decisió, s’ha de ser valent per mantenir-la i per mostrar-la als ciutadans. De fet, els números no quadren perquè si Junts x Sí i, tenen 72 diputats, dos es varen abstenir, perquè el vot afirmatiu va recollir-ne 70.