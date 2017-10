Però, més greu encara, és que les promeses “profètiques”, han caigut totes per terra. Una independència que no compti amb més de la meitat de la població, és impensable. I recordo que Catalunya té 7,5 milions d’habitants. I la conjuntura internacional, no solament no està disposada a acollir un nou Estat, sinó que s’hi ha mostrat totalment en contra, com hem pogut veure a nivell de la UE, oimés si s’ha trencat amb la legalitat vigent. Cap Estat acceptaria reconèixer un altre, si ha trencat amb la Constitució, i fins i tot amb la seva pròpia legalitat, com es va fer els dies 6 i 7 de setembre, en el Parlament de Catalunya. En resum, els profetes del procés, han topat amb la realitat. I la realitat sempre acaba imposant el seu pes. I per sortir del mal lloc on ens han conduit, la única via ràpida i formal, és la de convocar noves eleccions al Parlament i procurar que tothom mediti bé a qui donar el vot, per tal de retornar a la normalitat i recuperar el temps i ocasions perdudes.