Ho he dit mantes vegades , la greu responsabilitat del PP, com a partit i com a govern, sobre la deriva independentista de Catalunya, però en uns moments com aquests, no ens queda cap altra solució ,als socialistes que lluitar per recuperar l’estat de dret. Fora de l’estat de dret no hi ha democràcia. Que, una part de catalans, hagi volgut assumir la representativitat de tots, no els dona dret a tirar pel dret, ni a imposar la independència.