Per acabar de reblar el clau, res millor que marxar del país i anar a descansar en altres climes i ambients, deixant mig govern aquí i l’altre, allà. El guió ha estat seguit al peu de la lletra, segons amb qui es parla, de manera que som nosaltres, els simples mortals, els que no l’hem entès o els que critiquem unes maneres de fer, per no haver-les vistes mai, en cap altre país del món. La innovació suposa trencar motlles, i a fe que en pocs dies s’han trencat tots els que existien en el món mundial. Acabo, sense saber on estem, a nivell de procés, però no tinc cap mena de dubte de ser sorpresos amb alguna altra innovació, que passarà a la història, com tot el que ja hem vist. Qui creia que ho havia vist tot, no havia comptat amb els guionistes del procés i del govern. Encara no atisbem el THE END.