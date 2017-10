També és fàcil comprovar el brutal desequilibri, en matèria de tertulians. Per cert, degudament remunerats, amb xifres que no he pogut saber, ni en els meus temps de diputat, en que estaven obligats a donar-me-les. La confidencialitat ha estat norma per segons què i segons qui. En aquest àmbit, hi veureu cares conegudes i reconegudes del sobiranisme i antics càrrecs socialistes, a la recerca de protagonisme, i dietes. A la banda dels contradictors, un, per cada cinc o sis dels altres. I si es posa pesat, no li costa gens al moderador de fer-lo callar, no sigui que digui coses inconvenients.