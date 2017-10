Si no es retorna a la realitat, retornant a la legalitat, els danys causats poden ser irreversibles. Es fàcil marxar, serà molt més difícil ,tornar. I qui cregui que solament marxen uns pocs dirigents, s’equivoca, perquè primer marxen ells/ elles, però després els segueixen altres departaments, per mica que es trobin ben rebuts al lloc on van a parar. I hem pogut veure com han estat rebuts amb els braços oberts. El temps i el retorn a la legalitat son urgents, de manera que si Junts x Sí, no ho veuen clar, cap on tirar, millor pleguin i deixin pas a una nova majoria que agafi les regnes del govern i recomposi els danys produïts. Hi som a temps, si la cosa no s’allarga, però seran danys irreversibles si no es canvien les posicions. I llençar com a lema el “ja tornaran” és el més inconscient que es pot fer, en el moment, actual.