Sigui com sigui, expresso la meva opinió, lliure i sobirana, no per agradar a uns o altres, sinó per opinar sobre temes que considero importants, des del meu punt de vista. No trairé mai els meus ideals, per un simple “quedar bé”. Seria poc honest, i no pretenc caure bé, si per fer-ho he de dir coses en les que no crec.