Parlem del màxim òrgan de justícia de Catalunya. Parlem d’un edifici emblemàtic com és la seu del Passeig Lluis Companys, i sobretot parlem de que la Judicatura Catalana, no es fia dels Mossos d’Esquadra, per ser degudament protegits. L’actitud del cos dels Mossos, abans i durant, el dia de votació del 1-O, ha produït una total desconfiança entre els Cossos de Seguretat, fins el punt de que hi ha obertes diligències, per haver desobeït ordres judicials, i/o no haver col·laborat amb els de l’Estat.