Però, ara toca mirar al futur. D’entrada, hem d’estar orgullosos dels nostres diputats i diputades en el Parlament de Catalunya. He estat diputat durant molts anys, i us puc assegurar que mai, mai, ni els pitjors sons, hauria imaginat veure el Parlament convertit en un espai, on la democràcia quedava trinxada ,per l’actuació sectària d’una presidenta del Parlament i una Mesa, incomplidors del Reglament que varem aprovar per unanimitat.