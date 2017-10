No m’estendré en les mesures aplicades o a punt d’aplicar, per fer efectiu el compliment de la legalitat. Avui, no hi ha motius per l’alegria ni la satisfacció, d’uns i altres. Avui podem constatar els resultats d’un fracàs de la política , amb dures conseqüències per a tots. Haver arribat a la situació en que ens trobem, és el resultat, d’un gran nombre de despropòsits que podríem fer retrocedir a 12 anys enrere, quan es va decidir redactar un nou Estatut, i el PP, ho va aprofitar per fer una dura campanya en contra. Després varen venir múltiples despropòsits, allà, però també, aquí.