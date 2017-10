I, estem ja a les portes, d’un altre despropòsit major. La negativa, a aclarir un tema tant senzill com si una decisió s’ha pres o no, comportarà activar el famós art. 155 de la Constitució, en una estrena que ningú té clar què pot significar, de cara el futur immediat del país, i de l’estat. No podem mantenir aquest grau d’incertesa, de desgovern i de pressió sobre tota la ciutadania, a l’espera de veure què fa un govern o altre.