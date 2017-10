Fer un ús abusiu, o no adequat de les mocions, comporta una pèrdua de temps immensa i un cert fracàs de la política municipal. Personalment no he presentat mai, perdó, potser en no més de quatre o cinc ocasions, en trenta – vuit anys, mocions que no corresponguessin a iniciatives municipals, del poble de Borredà, on exerceixo d’alcalde, des de 1991, i abans de regidor.