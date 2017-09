Ho podem veure en les tertúlies, amb tertulians, molt ben elegits per enviar els missatges desitjats. Res de persones independents, amb criteris propis, no lligats a cap mitjà en concret. No, aquests no tenen vida. Els que son contractats, i ben pagats, ho son per a defensar les idees del govern, no per exposar idees pròpies o llençar crítiques a les accions dutes a terme. Aquest empobriment, aquest desert en la crítica i control de l’acció política ens porta al pensament únic actual. O estàs amb ells, o estàs en contra. I d’aquí, un pas, a ser considerat bon català o mal català. No hi ha equidistància ni crítica. Es vol sotmetiment i riure les gràcies als qui prenen les decisions. No és estrany el grau de crispació i polèmica que estem vivint perquè tirar gasolina al foc, és molt més fàcil que no pas fer de bomber. I ara necessitem bombers i no piròmans.