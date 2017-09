En aquests moments, qualsevol tema rellevant, lligat a la creació d’empreses, obtenció de llicències, modificacions urbanístiques, etc, tenen un recorregut ,més propi d’un país del Tercer Món ,que no pas de la UE. Els tràmits es compten , ja no per mesos, sinó per anys. Però, a més, amb poques garanties de resolució positiva, per quan es poden trobar immersos en una maranya d’informes, contra informes, dictàmens, i resolucions que li poden costar un ull de la cara, i acabar en res en concret. Es a dir, si algú em demana parlar clar, li he de recomanar esperar un temps per veure com acaba tot el conflicte, abans d’iniciar gestions que ningú pot garantir.