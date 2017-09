El que no s’entén son alguns immensos errors comesos pels partits independentistes, com ha estat trencar l’estat de dret, tant aviat, i de manera tant poc eficient com es va poder veure en les sessions del 6 i 7 de setembre, en el Parlament de Catalunya. Allà, els partits independentistes varen perdre la principal raó de la seva existència. Després han comès errors incomprensibles, com pensar que podrien organitzar un referèndum, amb l’Estat en contra. No va d’urnes, ni de paperetes, va de multitud d’altres elements essencials com perquè una votació tingui una validesa mínima com per ser presa en consideració. El trencament de l’estat de dret, ha permès a l’Estat, actuar per mitjà dels poders judicials i per tant, li han donat les eines per fer-ho de forma democràtica. Si, encara que a alguns no els agradi la reacció era més que previsible, i els jutges son lents, però quan actuen ho fan amb tota la força de la llei. Ho estem veient aquests dies. A més ,l’eficàcia de la policia, ha desmuntat múltiples elements de la votació, demostrant casos de poca eficiència organitzativa per part dels independentistes. No s’entén com podien tenir totes les paperetes en un sol lloc. No s’entén com podien tenir totes les comunicacions de meses electorals, en una única empresa de distribució. Com tampoc s’entén que creguin que la policia anirà a buscar urnes, quan el més fàcil és no deixar obrir els col·legis electorals, el dia 1-O, en comptes de dedicar-se a requisar urnes.