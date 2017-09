Finalment, varem poder veure i escoltar com es feia callar, com no es deixava intervenir ni llegir cap dels dictàmens ni documents essencials per conduir el debat parlamentari. El Parlament es va convertir en un caos generalitzat, enviant unes imatges cap el país i cap a tot el món, com mai haguéssim pogut imaginar. El dany a la credibilitat de la nostra principal institució perdurarà molts i molts anys, però alhora ens fa preguntar, de quina democràcia parlen alguns ? Es que en un nou país, en un nou estat, els discrepants no tindran veu ? Es que les lleis es modificaran, sense seguir els preceptes legals ? Podria enumerar unes quantes preguntes més, però millor que cadascú se les faci.