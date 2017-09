I aquí, tocarà ser realistes i aprofitar la ocasió per treure el màxim profit. Es evident que no es pot dir a centenars de milers de persones que porten anys lluitant per la independència que s’han de conformar amb una nova relació. Però, son molts els que acceptarien com a bon resultat, un nou encaix, generós, clar, transparent i segur. Blindat per molts anys, per evitar la repetició de fets viscuts, que han alimentat l’afany d’independència. En parlarem d’aquí a un parell o tres de setmanes, una vegada vist el que ha succeït el dia 1-O. La formula “quan pitjor, millor” s’ha de desterrar per sempre més de les nostres ments. L’enfrontament i divisió mai han estat bons materials per a construir el futur. Aviat ho veurem.