Aquests comportaments produeixen un efecte multiplicador, per quan , quantes més excentricitats duguin a terme, més focus tindran sobre ells. I si l’ego és tant pujat que creuen ser “brillants”, tindran com objectiu continuar a peu del canó. Cada vegada incrementaran més les seves aparicions i buscaran els moments de glòria. Aquest comportament és letal per als polítics seriosos i per la política en general. Hem entrat en el mon de la política – espectacle i qui no hi vulgui jugar ho té difícil per aparèixer en els mitjans de comunicació. El resultat és desastrós. Només cal mirar alguns programes per veure la buidor intel·lectual i política de la majoria de líders actuals.