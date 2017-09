Pels qui estem al capdavant d’ajuntaments, és un problema greu. No podem comprometre cap esforç, perquè no sabem quin resultat tindrà. La gent vol respostes, vol decisions, i la majoria de temes importants, s’han de tramitar davant la Generalitat. Hi ha qüestions que porten dos, tres i fins i tot quatre anys, sense resolució. Com se li pot explicar a un ciutadà que el seu tema està a la llista d’espera ? Com pot creure que no hi ha hagut temps ? Porto 38 anys a l’ajuntament, i mai havíem patit un període tant llarg de provisionalitat. Mai. I d’incertesa absoluta, a més de manca total d’ajuts als municipis.