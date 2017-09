Aquest dilluns, va tenir lloc la sessió de la Comissió Especial de Comptes, amb l’acceptació per unanimitat ,del resultat de la liquidació del pressupost 2016, amb un resultat de romanent de tresoreria de 416.000,00 euros. En el Ple Ordinari , celebrat a continuació, l’Alcalde va mostrar la seva satisfacció per un sisè any consecutiu de tancament de pressupost, amb resultat positiu. Amb tot, va lamentar que l’actual normativa, imposada pel Ministeri d’Hisenda, no permet destinar de forma automàtica, aquest romanent a noves inversions.