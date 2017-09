Heus aquí, tot un país, tot un Estat , immersos en l’imperi de la rauxa, amb una situació que cap d’ells pot reduir ni esvair. No hi ha marxa enrere, perquè han anat molt més lluny del que era previsible. Uns volen guanyar, i altres volen derrotar. Mal moment per un PSC que voldria dialogar i pactar. No és possible en el moment actual, i caldrà esperar la topada del 1-O, per intentar retrobar el seny perdut, per les dues bandes. Aquí, la sortida, son les eleccions al Parlament, i allà, noves eleccions generals, per tenir ocasió d’apartar a qui no ha estat capaç de veure la necessitat i urgència de moure fitxa. Els principals actors han de donar pas a nous lideratges que permetin deixar enrere l’imperi de la rauxa, i entrem en temps de seny. Ni vencedors ni vençuts, el dia 2-O tots serem perdedors, obligats a buscar una sortida dialogada. Serà l’hora del seny.