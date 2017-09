LA RESPOSTA SOCIALISTA.

El coneixement dels problemes, ajuda molt a resoldre’ls. I tenir persones preparades i assenyades ,al costat dels líders, afavoreix l’adequada presa de decisions. Es el que podem constatar avui mateix, davant les propostes presentades per Pedro Sánchez en el Congrés dels Diputats. La creació d’una Comissió Parlamentària que aplegui tots els partits, i emprengui un estudi per buscar una reformulació del sistema territorial, de l’Estat. No només això, que no és poc, hi ha d’altres formulacions de caràcter plenament social, destinades a treure de la pobresa i la indigència, a centenars de milers de persones, a apujar el salari mínim, a incentivar els llocs de treball en el col·lectiu de joves, etc. En parlaré ,més en detall ,en una propera ocasió.

Avui, em vull entretenir a descriure el que ha de ser el 2-O, una vegada sortits d’un pols a l’Estat que mai s’hagués hagut de produir, perquè està totalment destinat al fracàs. Es impensable per impossible que una comunitat autònoma, es consideri legitimada per convocar una votació on es decideixi la separació de l’Estat. I ho vol fer sense atendre les lleis pròpies ( Estatut d’Autonomia), trencant el Reglament del Parlament ( que obliga a disposar de dos terços dels diputats), i el més greu de tot, incomplint la Constitució.

El que hem votat majoritàriament tots els espanyols, i amb ells els catalans. Un Estat que és la 12 a, potència mundial i la tercera de la UE. Es impensable per impossible que algú cregui que pot guanyar-li el pols. Com igual d’impensable és que cap país del món democràtic pugui acceptar una via com aquesta. Alguns han cregut que si es va poder dur a terme el 9N, ara es podia donar un pas més, i tirar pel dret, a les braves, sense tenir present que un Estat democràtic, no pot permetre la destrucció de l’estat de dret.Un Estat que és la 12 a, potència mundial i la tercera de la UE. Es impensable per impossible que algú cregui que pot guanyar-li el pols. Com igual d’impensable és que cap país del món democràtic pugui acceptar una via com aquesta.

Però bé, tornem a la RESPOSTA SOCIALISTA. Hem arribat on estem, en bona part, pels gravíssims errors comesos pel PP, a la oposició i en el govern. Res és gratuït, i les males accions, passen sempre factura. Però, lamentar el passat, no arregla el present i, encara menys, el futur. Ara i aquí, toca moure fitxa, i no d’una manera imaginària o verbal, sinó molt real. Es el que fan el PSC i el PSOE, amb la Declaració de Barcelona, traduïda en diverses propostes parlamentàries, presentades en el dia d’ahir, 5 de setembre, en el Congrés de Diputats, i donades a conèixer pel Secretari General del PSOE, Pedro Sánchez.

Parlar d’una Espanya plurinacional, obertament, sense embuts, sense retranques, suposa una autèntica revolució estratègica, d’abast històric. No és fàcil treure a la llum pública, debats intensos i complicats, per quan algunes federacions i CCAA del propi PSOE, poden pensar que si un territori és considerat “nació” tindrà uns beneficis i uns privilegis que els pagaran ells. No, el que es vol, és fer justícia i ser realistes. Històricament hem contemplat Galícia, País Basc, i Catalunya com nacions, no solament perquè tenen una llengua i cultura pròpies, sinó per la llarga història que les ha conformat. I és lògic que l’Estat que les agrupa tingui cura de la seva protecció i preservació, en tant que patrimoni propi i comú. Es el que fan tots els Estats amb situació similars.

I és lògic establir un nou sistema de finançament que tingui en compte les necessitats d’inversió, a cada territori, copiant el sistema alemany de la ordinalitat, mitjançant el qual si un territori és tercer en aportació, sigui el tercer en recepció de finançament. En això, estem, i aquest és el gran debat a tenir a partir del 2-O, com a resposta a les inquietuds, mobilitzacions i reclamacions justes, de la societat catalana. Es el moment d’aconseguir un nou pacte constitucional, pels propers anys.