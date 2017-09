la Constitució

la Constitució

la Constitució

He fet aquesta llarga disquisició per mostrar que,no té la culpa de la situació catalana. Ho dic, a la vista del menysteniment que molts independentistes li donen, posant-la com a responsable de la situació en la que ens trobem. Que el PP n’hagi fet un mal ús, i mostri unes formes, clarament reprovables, no ho hem de posar a la banda de, sinó en la d’un partit que ha perdut l’equilibri de govern i de tractament igualitari entre territoris. Va cometre greus temeritats i insensateses, com la recollida de signatures contra l’Estatut de Catalunya, va aconseguir retallar-lo en alguns aspectes, i va fer servir l’anticatalanisme com a eina per aconseguir vots en altres indrets. Tanta irresponsabilitat ha donat peu a incrementar la indignació de molts catalans, que sense aquests fets, ara no estarien de la banda independentista. Però, els socialistes creiem, que tot i el negatiu passat, hi ha la oportunitat per refer ponts, pactar canvis, i procedir a una actualització de, en la qual hi constin les aspiracions catalanes. Aquest és el futur que volem, i pel qual lluitem. Es el nou camí a obrir, a partir del 2-O.