Però, en aquest simulacre del dia 1-O, se’ns havia dit que ni tant sols presidiríem cap acte d’elecció de membres de les meses electorals. Tot vindria donat i fet, pel govern, i no ens havíem d’ocupar ni preocupar per res. Doncs bé, perquè el total canvi de promesa ? Perquè se’ns vol obligar a fer, el que mai hem fet ? Perquè, aquesta implicació, quan mai se’ns havia proposat ? I perquè demanar locals de votació, si , posats a fer, el Govern podria incautar- se d’aquests locals per 10 o 12 hores, al llarg del dia 1-O. Posats a fer disbarats, que vagin per aquest camí. Un Decret d’incautació. Ja està. Que ens deixin tranquils als Alcaldes. Els processos electorals no son competència nostra, ni ara, ni mai. I recordo que el Vice President Junqueras, va jurar que serien com sempre. Si el dia 1-O havia de ser COM SEMPRE, que ho organitzin com sempre.