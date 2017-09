El que no explica Oriol Junqueras és el dispositiu preparat per anar a votar com sempre. I tampoc explica el que va sent ja habitual, en molts pobles i ciutats. El desacord de molts votants del PDECAT i ERC, amb els moviments del procés. Una cosa era la revolució dels somriures, i el compromís de fer les coses , bé. Amb claredat, transparència i valentia, tot a l’inrevés de com s’estan duent a terme. Si s’arribés a votar el dia 1-O, molts no hi anirien, en desacord a com s’estan fent les coses.