Tot i els passos donats, és hora del seny, i portar les reivindicacions als fòrums establerts. No es pot portar la societat a una situació trencadora com la que estem vivint. La crispació existent, pot augmentar, si el procés acaba en una gran frustració i tot indica que cap aquí anem. Els governants estan per resoldre problemes no per crear-ne i la democràcia no es pot esquinçar, per interpretar-la a gust d’una minoria, per molt important que sigui.