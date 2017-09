Doncs, bé, he pogut saber i comprovar, en alguns dels casos de la comarca i comarques veïnes, que els suposats Decrets signats i enviats pels Alcaldes, no han estat inscrits en el Llibre de Decrets, i per tant NO TENEN CAP VALIDESA LEGAL. Son simples papers, o escrits, equivalents a un comunicat de premsa o a una carta personal, però que mai constaran en la documentació oficial del municipi. Considero greu aquesta manera de procedir per quan s’enganya als ciutadans del municipi, i amb ells a tot el poble català. Significa, també, que han fet un paper simbòlic, una pantomima, que deixa per terra la serietat que ha de tenir un càrrec institucional. Si es vol demostrar un desacord, es fa amb totes les condicions, i no per la porta del darrere. Hem d’afegir aquest fet, a tants altres errors comesos, que no diuen res a favor del que ha estat la trajectòria del país, durant molts i molts anys. Es perd credibilitat, de cara en dintre, i sobretot de cara en fora, perquè les imatges d’un conflicte en el Parlament, s’hi afegiran les imatges de centenars d’alcaldes, molts dels quals, han fet veure que signaven una cosa, i n’han fet una altra. No em sembla gens honorable, ni valent ni apropiat. S’envia un missatge als ciutadans d’actuar amb “astúcia” ?, o amb tripijocs , per fer veure una implicació, molt diferent, a la que es dona. En propers articles, donarem compte d’alguns altres errors. I que quedi clar, que tots ells, no justifiquen ni compensen, els immensos errors comesos pel govern central, i molt especialment pel PP, causa principal, de la situació en la que estem immersos. D’això , també en parlarem , ben aviat.