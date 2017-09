En anteriors ocasions, en aquestes mateixes pàgines, ja he exposat l’enorme desequilibri de forces entre un Estat, i una regió, per molt nació que sigui. I Catalunya és una nació, no hi ha cap dubte, tot i les controvèrsies i conflictes que alguns han buscat en aquesta denominació. Però, una nació , per esdevenir Estat, ha de tenir en compte la realitat interna, i per descomptat, l’externa. Tant la més propera, l’Estat espanyol, com la de conjunt, Unió Europea. Ja res és igual que abans, perquè la dependència és tant gran, respecte una, com respecte de l’altra.