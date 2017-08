Per últim, qui cregui que algun país democràtic pugui veure amb simpatia, un procés de ruptura de la democràcia, suposa desconèixer la realitat internacional. No hi ha ningú, en sintonia amb uns moviments com els que es volen impulsar. Però, sobretot és a nivell intern on més es constata la impossibilitat de que uns partits que no representen a la majoria dels catalans s’entestin en voler decidir per a tots, imposant les regles de joc, els àrbitres , la participació i les resolucions, en contra de tota lògica democràtica. Qui cregui que pot construir un nou estat, damunt els fonaments d’una ruptura de la democràcia, va molt equivocat. Es una via impossible. I per aquesta via ha donat tots els arguments i totes les justificacions perquè l’estat de dret actuï a tots els nivells i amb tota celeritat i contundència. I qui pensi en reaccions internacionals, en contra de l’aplicació de l’estat de dret, somia despert imaginant reaccions que no es produiran. Estem on estem, per culpa de lideratges mediocres i desconeixements de la realitat mundial, acompanyats de lectures internes molt errònies. De continuar per aquest camí, la realitat s’imposarà , acompanyada d’una immensa frustració. D’aquí la urgència de buscar sortides agosarades i immediates com proposen els socialistes. Seria hora de recolzar-les, per evitar quedar tancats en un carreró sense sortida.