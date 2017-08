Sorprenent, increïble, que un ex alcalde, pugui fer afirmacions com aquesta. Qui es creu què és ? Com pot fer creure que un polític pot decidir i actuar, sense el concurs dels funcionaris pertinents ? On s’ha vist que un polític tingui mans lliures per fer i desfer, sense la supervisió, control i vist i plau del funcionari de torn ? Precisament si per una cosa serveixen els funcionaris és per a garantir que les decisions polítiques tinguin cobertura legal. Tant difícil és entendre aquesta funció ? Es que d’alcalde, feia i desfeia a la seva voluntat sense funcionaris?