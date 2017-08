Als no independentistes ens interessa ,especialment, preparar el 2-0. El dia després del que pot significar una gran frustració i ràbia per no haver pogut dur a terme una votació com es ve prometent des de fa anys. En un moment com el present, i amb uns ànims com hi ha, el millor que podem fer tots plegats, és evitar parlar de victòria o derrota. Ens interessa trobar una sortida adient que permeti justificar tantes mobilitzacions, tantes actuacions i reclamacions com perquè es vegin resultats positius, palpables i segurs.