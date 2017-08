AIMS ( Acadèmia Internacional de Música de Solsona). Una magnífica iniciativa musical , sorprenent per la qualitat, diversitat i territorialitat , amb una constància admirable que fa que celebri la seva l6 a edició. Aquest any, hi participen 72 alumnes d’arreu del món. Faig aquesta introducció pels qui no coneguin encara aquest projecte, animant-los a entrar en el seu web i participar-hi, assistint als concerts ,o finançant la iniciativa.